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Bandırma'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının otomobilin LPG sisteminden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bandırma ilçesi Bursa-Çanakkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde olan 10 ALC 142 plakalı otomobil birden alev aldı. Sürücü, alevleri görünce panikle otomobilini terk etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Yangının otomobilin LPG sisteminden kaynaklandığının tahmin edildiği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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