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Bandırma'da seyir halindeki araç alev aldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir araç motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve herhangi bir yaralanma olmadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi.

Bandırma- Çanakkale yolu üzeri özel bir işletmeye ait araç seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve herhangi bir yaralanma olmadı.

Bandırma - Çanakkale Yolu'nda 17 ABN 937 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek yangına ilk müdahaleyi sağladı, ancak bu çaba yeterli olmadı. Hızla yayılan alevler, kısa sürede bütün aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın motor kısmından çıktığı iddia edilen yangın sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ekipler tarfından yol kontrolü sağladı. Yangın söndürüldükten sonra yanan araç çekici marifeti ile çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Bandırma İtfaiye Olay Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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