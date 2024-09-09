Bandırma'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir motosiklette ve sürücünün ikametinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçede asayiş olaylarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yenimahalle'de gerçekleştirilen şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin selesindeki çantada 2 adet ruhsatsız ve seri numaraları kazınmış tabanca ele geçirildi. Ekiplerin genişlettiği çalışmalar sonucunda şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 dolu kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet uçaksavar mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat ele geçirildi. Şüpheli C.D. (42), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlara titizlikle devam edileceği bildirildi. - BALIKESİR