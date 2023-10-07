Bandırma'da polisin dur ihtarına uymayan şahıs tutuklandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan Z.B.A. adlı şahıs, polis aracına zarar vererek ekiplere mukavemet gösterdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan şahıs tutuklandı.
Livatya mevkiinde emniyet ekiplerin rutin uygulama yaptığı sırada Z.B.A. (27) adlı şahıs yunus ekiplerin dur ihtarına uymadı. Polis aracına zarar veren şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Polis aracına zarar veren ve ekiplere mukavemet gösteren şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa