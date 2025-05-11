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Bandırma'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Bandırma'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki 07 BFS 872 plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 17 Eylül Mahallesi Celal Atik Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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