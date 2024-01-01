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Bandırma'da Otomobil Yangını

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otomobil küle döndü.

Olay, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi Eti Maden Kavşağı'nda H.B. hakimiyetindeki 09 YE 075 plakalı araçta meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken motor bölümünden yükselen dumanları fark eden H.B. aracını hemen yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Çıkan yangın sonucu yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Eti Maden İtfaiye Olaylar İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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