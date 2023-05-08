Bandırma'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bandırma- Bursa yolunda Bursa istikametine seyir eden Hasan Oğuzhan B. idaresindeki 10 BK 689 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ve yanında bulunan Efe Eren S. ile Ayberk C. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR