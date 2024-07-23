Bandırma'da Otomobil Duvara Çarptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi. Kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Bandırma'da meydana gelen trafik kazasında, Liman Yolu/1 Caddesi üzerinde Bandırma yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden E.G. idaresindeki 10 ADH 027 plakalı otomobil Malta Parkı ve Yaşam Alanı'nın duvarına çarptı. Tek taraflı olarak gerçekleşen kazada, otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü emniyet kemeri sayesinde herhangi bir yara almadı. Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Otomobil, olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. - BALIKESİR