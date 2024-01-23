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Bandırma'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bandırma ilçesi Gönen Yolu Caddesi Korozman Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada; Bursa istikametine giden D.Ö. idaresindeki 16 JBV 66 plakalı otomobil ile G. B. yönetimindeki 10 V 1897 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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