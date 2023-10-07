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Bandırma'da Otel Çalışanının Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde çalışan personelin telefonu çalan hırsız, telefondaki bir uygulama sayesinde yakalandı. Hırsız, Bandırma Emniyet ekipleri tarafından otogarda suçüstü yakalandı.