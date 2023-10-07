Bandırma'da Otel Çalışanının Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde çalışan personelin telefonu çalan hırsız, telefondaki bir uygulama sayesinde yakalandı. Hırsız, Bandırma Emniyet ekipleri tarafından otogarda suçüstü yakalandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde çalışan personelin telefonu çalan hırsız, telefondaki bir uygulama sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, personelin otelde çalıştığı esnada H.Ö (55) adlı şahıs telefonunu çaldı. Telefonun konumlama ve bulma programı sayesinde telefonu takibe aldı. Bandırma Emniyet ekipleri, H.Ö. Bandırma otogardan kaçarken suçüstü yakalandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa