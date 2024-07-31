Bandırma'da Motosiklet Sürücülerine Ekipman Kullanmanın Önemi Anlatıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet sürücülerine trafikte ekipman kullanmanın önemini hatırlatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok sürücü, BANMOD üyeleri ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Bandırma Motosiklet Derneği (BANMOD), Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisi iş birliğinde "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var, Motorları Fark Edelim" etkinliği düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BANMOD motosiklet grubu, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri katıldı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde durdurulan motosiklet sürücülerine; motosiklette sürücü ve artçının kask takmasının önemi, ekipmanların kullanımının önemi, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Araç sürücülerine ise motosikletleri fark etmeleri, trafikte kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmanın önemi gibi bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı. Ayrıca Trafik Polisleri bilgilendirme sırasında sürücülere ehliyet, sigorta kontrolü ve fenni muayene kontrolleri yaparak kurallara uymayanlara ceza yazdı.

Etkinliğin amacı hakkında konuşan BANMOD Başkanı Muhammed Ali Polat, "Bandırma'da araç, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin bilinçlenmeleri, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine ekipman takmalarının önemini hatırlatmak, araç sürücülerinin trafikte motosiklet sürücülerine karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak ve Bandırma'ya ses getirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Yararlı da olacağına inanıyoruz. Motosiklet sürücüleri trafiğe çıktığında kısa mesafede olsa mutlaka ekipmanlarını kullanmalılar. Çünkü vücudumuz bizim kaportamız. Vücudumuzun değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu etkinliği düzenlememizde bize destek olan Bandırma İlçe Emniyet Teşkilatına çok teşekkür ederiz," dedi. - BALIKESİR