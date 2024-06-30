Bandırma'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Kaşif Acar Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kaşif Acar Caddesi'nde seyir halinde olan 10 AHZ 350 plakalı motosikleti kullanan Yalçın B.'nin, yan yoldan aniden çıkan 10 ABN 437 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Serdar İ. yönetimindeki 10 ABN 437 plakalı motosikletle çarpışan Yalçın B.'nin motosikleti savruldu.

Kazanın ardından 10 ABN 437 plakalı motosikletin sürücüsü Serdar İ. ayakta tedavi edilirken, Yalçın B. bulunduğu yerden bir süre kalkamadı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne haber verdi. Olay yerine gelen Bandırma Emniyet ekipleri kazaya müdahale etti ve sağlık ekipleri yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçın B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Emniyet ekipleri, çevrede toplanan meraklı vatandaşları kaza alanından uzaklaştırarak 112 sağlık ekiplerinin çalışmasına destek oldu. - BALIKESİR