Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Kaşif Acar Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kaşif Acar Caddesi'nde seyir halinde olan 10 AHZ 350 plakalı motosikleti kullanan Yalçın B.'nin, yan yoldan aniden çıkan 10 ABN 437 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Serdar İ. yönetimindeki 10 ABN 437 plakalı motosikletle çarpışan Yalçın B.'nin motosikleti savruldu.

Kazanın ardından 10 ABN 437 plakalı motosikletin sürücüsü Serdar İ. ayakta tedavi edilirken, Yalçın B. bulunduğu yerden bir süre kalkamadı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne haber verdi. Olay yerine gelen Bandırma Emniyet ekipleri kazaya müdahale etti ve sağlık ekipleri yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçın B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Emniyet ekipleri, çevrede toplanan meraklı vatandaşları kaza alanından uzaklaştırarak 112 sağlık ekiplerinin çalışmasına destek oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Balıkesir Bandırma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Evlerinin altındaki yılanlar için tüfekle nöbete başladılar! Anlattıkları 'Yer altı canavarı' söylentisine neden oldu

Evlerinin altındaki yılanlar için tüfekle nöbete başladılar! Anlattıkları "Yer altı canavarı" söylentisine neden oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title