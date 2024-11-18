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Bandırma'da Motosiklet ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bandırma'da Motosiklet ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet, üç tekerlekli motorlu bisikletle çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin üç tekerlekli motorlu bisikletle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde 2080. Sokak'ta seyir halinde olan İsmail E.İ.'nin kullandığı 10 AJF 14 plakalı motosiklet, 2064. Sokak'tan 2080. Sokak'a sola dönüş yapmak isteyen İ.G.'nin kullandığı 10 APL 807 plakalı üç tekerlekli motorlu bisikletle çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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