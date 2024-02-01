Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsızlar, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsızlar, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi Marmara Sokak üzerinde gece saatlerinde bir motosikleti çalmaya çalışan N.P. (17), H.I.O (16) ve S.Ş. (17), devriye atan mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Olay yerindeyken suçüstü yakalanan şahıslar, daha sonra motosiklet sahibinin hırsızlığı beyan etmesi üzerine gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Marmara Tutuklama Güvenlik Cezaevi Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title