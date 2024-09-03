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Bandırma'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan temizlik görevlisi hırsızlık yaparak tutuklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir şahıs, bir büroda bulunan 5 bin 500 lira parayı çaldıktan sonra izini kaybettirmek için güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı. Polis ekiplerinin 4 günlük çalışması sonucunda hırsızlık olayı tespit edildi ve şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan şahıs hırsızlık yaptı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bandırma ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü binasında meydana geldi. İşkur'dan Toplum Yararına Proje Kapsamında işe alınan temizlik görevlisi O.Ö. (25) bir büroda bulunan 5 bin 500 lira parayı çaldı. Ardından izini kaybettirmek için güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan hırsız, polis ekiplerinin 4 günlük sıkı çalışması ve takibi sonucunda tespit edildi. O.Ö çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Güvenlik Kamerası Hırsızlık Bandırma 3-sayfa Eğitim Güncel Polis

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