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Bandırma'da metruk teknede yangın

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde demirli bir metruk gemide yangın çıktı. Sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde terk edilmiş bir teknede yangın çıktı.

Bandırma Limanı'na demirlenen ahşap tek edilmiş bir teknede yangın çıktı. Sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, tekneden yükselen dumanları görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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