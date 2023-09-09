Bandırma'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: Salon sahibi tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Salon sahibi tutuklandı ve salon 90 gün süreyle kapatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda salon sahibi tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde masaj salonlarına yönelik operasyonlar yapılmış ve 7 masaj salonu kapatılmıştı. Fuhuşla mücadele çerçevesinde operasyonlara devam eden Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dere Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştılar.

Bu yöndeki çalışmalarını derinleştiren Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen masaj salonuna operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde masaj salonu sahibi S.T (47) fuhuşa aracılık etme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adı geçen masaj salonu da 90 gün süreyle kapatıldı. - BALIKESİR