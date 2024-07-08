Bandırma'da katlı otoparkta otomobil yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırmaspor'a ait ve yıkım kararı bulunan katlı otoparkta bir otomobil alev aldı.

Otopark içerisinde park halinde bulunan 10 ADP 991 plakalı aracın sahibi, aracını gece saat 02.00 civarında otoparktan çıkarmak isterken marşa bastığı anda aniden motor kısmında alevler çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Otopark içerisinde yangın hidrantlarının bulunmaması, ihmalleri gündeme getirdi. Yıkım kararının bulunması nedeniyle güvenlik kamerası ihalesinin bile iptal edildiği otoparkta, yangın durumlarında ihmaller can ve mal kaybına yol açabileceği de ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Ekipleri soruşturma başlattı. - BALIKESİR