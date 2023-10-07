Bandırma'da kaçak göçmen operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yurtdışından yasal olmayan yollardan ülkemize giren 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yurtdışından yasal olmayan yollardan ülkemize giren 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bandırma'nın Haydar Çavuş Mahallesi'nde ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 4 kaçak göçmen Bandırma İlçe Emniyet mensupları tarafından yakalandı. - BALIKESİR