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Bandırma'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bandırma'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 20 yaşındaki E.K. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren kişi, yazar kasa içerisindeki 2 bin Türk Lirası parayı ve hat bulunmayan bir adet cep telefonunu çaldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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