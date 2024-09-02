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Bandırma'da Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında toplamda 800 bin lira değerindeki eşyalar çalındı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheliler yakalandı ve çalınan eşyalar mağdurlara teslim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evlere dadanan 3 hırsız, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bandırma'da 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen ilk hırsızlık olayı Doruk Oba Villalarında yaşandı. İddiaya göre, 3 şahıs tarafından gerçekleştirilen hırsızlıkta, toplam değeri 700 bin lira olan tespih koleksiyonu, yemek takımı ve ziynet eşyaları çalındı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde maske ve eldivenler bulundu, akabinde delil toplama süreci başladı. Güvenlik kameralarından bir hafta boyunca yapılan incelemeler sonucu şüpheliler tespit edildi.

Aynı şahıslar, 28 Ağustos 2024 tarihinde yine Doruk Oba Villalarında ikinci bir hırsızlık girişiminde bulundular ancak köpek sesi duyunca kaçtılar. Aynı kişiler, yine o gece Paşabayır Mahallesi Aktoprak Caddesi Kutay Apartmanı'nda üçüncü bir hırsızlık girişiminde bulundu. Maskeli ve eldivenli olarak zemin kattaki evin balkonundan içeriye giren şüpheliler, bu kez ziynet eşyaları ile 6 adet kol saati çaldılar ve toplamda 100 bin liralık hırsızlığa karıştılar.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu deliller toplandı ve belirlenen ikamet adreslerine yapılan operasyonlarla, A.D. (25), T.M. (25) ve S.K. (26) isimli şahıslar yakalandı. Villadan çalınan 5 tespih ve imitasyon takılar, Kutay Apartmanı'ndaki hırsızlıkta çalınan eşyaların büyük çoğunluğu ile birlikte ele geçirilerek, mağdurlara teslim edildi.

Şüpheliler ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Bandırma 3-sayfa Güncel Polis

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