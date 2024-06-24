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Bandırma'da hırsızlık olayı aydınlatıldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki araçtan 14 bin liralık malzeme çalan hırsızlık zanlısı yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki araçtan 14 bin liralık malzeme çalan hırsızlık zanlısı yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül Mahallesi Şehit İlhan Güncan Caddesi'nde park halindeki kamyonetten 14 bin lira değerinde kaynak makinesi, taşlama makinesi ve matkap çalınması olayını K.U. (36) ve E.U.'nun (16) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik yapılan ikamet aramasında ise S.Y. (30) isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Bandırma Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Haberler

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