Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması: 23 Kişi Yakalandı

Bandırma'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması: 23 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında, 3 binden fazla kişi sorgulandı, aranan 23 kişi yakalandı. Uygulamada, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar ile yoklama kaçağı olan 14 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren asayiş, trafik, narkotik operasyonlarında 3 binden fazla kişi sorgulandı, aranan 23 kişi yakalandı.

İlçe genelinde yapılan uygulamada, yakalananlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan kişiler bulunuyor. Ayrıca 14 kişi de yoklama kaçağı oldukları tespit edilerek gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında 55 umuma açık yer de denetlendi. Kapalı alanda sigara içilmesine izin veren 6 işletme sahibine cezai işlem uygulandı. 300 aracın kontrol edildiği uygulamada, 41 araca toplam 143 bin 61 TL trafik cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.

Operasyonda 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet payp, 7.99 gram esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 1.35 gram bonzai ve 1.43 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Uyuşturucu Hırsızlık Güvenlik Bandırma 3-sayfa Sağlık Asayiş trafik Hukuk

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });