Bandırma'da Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülüyor. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra polis eşliğinde evin içine girdi ve kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir evde yangın çıktı. Bir kişi yanarak can verdi.
Bandırma'da İhsaniye Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir evde, elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Evde yaşayan Ü.K. (80) çıkan yangında hayatını kaybetti. Gelen ihbar üzerine olaya müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Ardından polis eşliğinde evin içine giren ekipler, Ü.K.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR