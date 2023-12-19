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Bandırma'da Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

19 Aralık 2023 14:48 Güncelleme: 14:50 Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülüyor. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra polis eşliğinde evin içine girdi ve kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.