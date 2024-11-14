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Bandırma'da Elektrik Aksamından Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Bandırma'da Elektrik Aksamından Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik aksamından kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü ve can kaybı ya da ciddi maddi hasar oluşmadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir dairede elektrik aksamından kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı.

Yangın, Çınarlı Mahallesi 7002 Sokak'taki bir apartman dairesinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin etkin çalışması sayesinde başlangıç aşamasında söndürüldü. Elektrik aksamından kaynaklı yangında herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasarın oluşmadığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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