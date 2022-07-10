Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulununan Bandırma açık ceza evinin jeneratör odasında yangın meydana geldi.

Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulununan Bandırma açık ceza evinin jeneratör odasında yangın meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bandırma Açık Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbarı üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araç 9 personel olay yerine hareket ederek, yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı.

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title