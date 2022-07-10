Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulununan Bandırma açık ceza evinin jeneratör odasında yangın meydana geldi. Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulununan Bandırma açık ceza evinin jeneratör odasında yangın meydana geldi. Yangın, saat 20.00 sıralarında Bandırma Açık Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbarı üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araç 9 personel olay yerine hareket ederek, yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı. İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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