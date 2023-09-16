Bandırma'da bir kişiyi alıkoyup darbettikleri iddiasıyla tutuklandılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişiyi alıkoyup darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.R.B. ve O.D. tutuklandı. Şüphelilerin, olayı cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştıkları belirtildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişiyi alıkoyup, darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.R.B. ile O.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan Furkan A'yı alıkoydukları evde darbetti. Furkan A'nın cep telefonuyla videosunu çeken şüpheliler sosyal medyada paylaştı.

M.R.B. ve O.D'nin, Bursa'nın Karacabey ilçesinde serbest bıraktıkları Furkan A'nın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakalanan şüpheliler M.R.B ve O.D, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.