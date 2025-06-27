Bandırma'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bandırma'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dönerci önünde iki çalışan arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, bir dönerci işletmesinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dönerci işletmesinde çalışan İ.İ. ile kurye olarak çalışan M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.A., eline geçirdiği sandalyeyle İ. İ.'nin başına vurarak yaraladı.

Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan İ İ., eline geçirdiği bıçakla M.A.'yı bacağından 2 kez bıçakladı. Yaralanan M.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kan kaybını önlemek için olay yerinde turnike uygulayan vatandaşlar, ambulans gelene kadar yaralıya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.İ.'yi gözaltına aldı. Yaralı M.A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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