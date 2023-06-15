Bandırma'da arpa yüklü tır yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde arpa yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Yeni Sığırcı kırsal mahallesi girişinde tarladan 10 ALD 15 plakalı Tır arpa yüklediği sırada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kupasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve komple yandı, tır kullanılamaz hale geldi. Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. - BALIKESİR