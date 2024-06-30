Bandırma'da alacak verecek kavgası: S.A. tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir işletmede alacak verecek tartışması nedeniyle çıkan kavga sonucu mala zarar veren S.A. (26) tutuklandı.

Bandırma'da, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan bir işletmede yaşanan alacak verecek tartışması, kavgaya dönüştü. S.A. adlı şahıs, çıkan arbedede taşla işletmenin camını kırarak işletme içerisinde de maddi hasara yol açtı. Olay yerine hızla polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.A.'nın daha önce de iki kez işletmeye giderek kavga çıkardığı ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR