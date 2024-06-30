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Bandırma'da alacak verecek kavgası: S.A. tutuklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işletmede çıkan alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. S.A. adlı şahıs, işletmenin camını kırarak maddi hasara yol açtı. Tutuklanan S.A. daha önce de iki kez işletmeye giderek kavga çıkarmıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir işletmede alacak verecek tartışması nedeniyle çıkan kavga sonucu mala zarar veren S.A. (26) tutuklandı.

Bandırma'da, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan bir işletmede yaşanan alacak verecek tartışması, kavgaya dönüştü. S.A. adlı şahıs, çıkan arbedede taşla işletmenin camını kırarak işletme içerisinde de maddi hasara yol açtı. Olay yerine hızla polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.A.'nın daha önce de iki kez işletmeye giderek kavga çıkardığı ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Bandırma Kavga Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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