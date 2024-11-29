Bandırma'da 21 Şahıs Gözaltına Alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 11 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı.
İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kesinleşmiş 0-5 yıl hapis cezası bulunan 10 şahıs ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 11 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İlçede güvenliği sağlama amacıyla düzenlenen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR