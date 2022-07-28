Balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Hamur köy'de balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden Hüseyin Ziber toprağa verildi.

 - Güncelleme:

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Hamur köy'de balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden Hüseyin Ziber toprağa verildi.

Balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden Dumlupınar ilçesi Hamur köy Muhtarı Yakup Ziber'in oğlu Hüseyin Ziber'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamurköy mezarlığında toprağa verildi.

Hüseyin Ziber'in cenaze merasimine katılarak Ziber ailesinin acısını paylaşan Kütahya Valisi Ali Çelik, Ziber ailesine sabır ve başsağlığı diledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title