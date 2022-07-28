Balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden genç toprağa verildi Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Hamur köy'de balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden Hüseyin Ziber toprağa verildi. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Hamur köy'de balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden Hüseyin Ziber toprağa verildi. Balya indirirken banttan düşerek hayatını kaybeden Dumlupınar ilçesi Hamur köy Muhtarı Yakup Ziber'in oğlu Hüseyin Ziber'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamurköy mezarlığında toprağa verildi. Hüseyin Ziber'in cenaze merasimine katılarak Ziber ailesinin acısını paylaşan Kütahya Valisi Ali Çelik, Ziber ailesine sabır ve başsağlığı diledi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dumlupınar Kütahya 3. Sayfa Haberler

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