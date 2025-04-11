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Balkondan kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

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Aksaray'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.A., polis operasyonu sırasında balkondan atlayarak kaçmak isterken yaralandı. Hastaneden taburcu olduktan sonra tutuklandı ve toplamda 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Balkondan atlayıp kaçmak isteyen şüpheli tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve polisin evine düzenlediği operasyonda balkondan atlayıp kaçmak isterken yaralanan şüpheli, hastaneden taburcu olmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 5538 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan aranması ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. isimli şahsın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın saklandığı adresi tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen asayiş ekipleri belirlenen adresteki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark ederek kaçmak isteyen şüpheli 2. kattaki dairenin balkonundan atladı. Yaralanan şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan Ü.A., 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemleri sırasında hakkında başka bir dosyadan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin toplam cezası 4 yıl 8 aya çıkarken, 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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