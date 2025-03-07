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Kocaeli'de Balkondan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Balkondan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 70 yaşındaki Zülfü Demir, 6. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve sağlık ekipleri Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Zülfü Demir, dengesini kaybederek 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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