Balkondan düşen polis memuru hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Ankara'da bir polis memuru, arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara'da bir polis memuru, arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Polatlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Tarık Soğukpınar, aynı yerde görev alan polis arkadaşının Polatlı ilçesinde bulunan evini ziyaret etti. Soğukpınar, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Soğukpınar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, polis memuru oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler

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