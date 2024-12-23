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Balkondan Düşen Genç Yaralandı

Balkondan Düşen Genç Yaralandı
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Karaman'da alkollü olduğu öğrenilen 24 yaşındaki M.K.C., hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da hava almak için balkona çıkan şahıs 3. kattan düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Külhan Mahallesi 28. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son kadındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.K.C. (24) isimli genç hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Arkadaşlarının ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K.C. sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yeri inceleme ekibi, şahsın düştüğü evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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