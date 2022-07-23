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Balkondan düşen 59 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balkondan düşen 59 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da hava almak için 2. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 59 yaşındaki kadın henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aşağı düştü.

Afyonkarahisar'da hava almak için 2. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 59 yaşındaki kadın henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aşağı düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Akmescit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadriye Ö., (59) sabah erken saatlerde 2. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Kadriye Ö., bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aşağı düştü. Kadının düştüğünü gören çevre sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri Kadriye Ö.'yü ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırırken, bölgeye gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Akmescit 3. Sayfa Haberler

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