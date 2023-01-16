Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı 3. Sayfa Haberleri Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandıSİİRT Siirt'te evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ömer A. yaralandı. Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı SİİRT Siirt'te evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ömer A. yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin balkonuna çıkan Ömer A., dengesini kaybederek zemine düştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurtalan Siirt Ömer 3. Sayfa Yerel Haberler

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