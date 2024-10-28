Üye Girişi
Haberler

Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde, misafirlikte bulundukları evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve bebeğin tedavisi hastanede devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittikleri evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesi ile birlikte misafirliğe gitti. Y.N. evdeki çocuklarla birlikte balkonda oynadığı sırada aşağıya oyuncak ayı düştü. Oyuncak ayının aşağıda bulunan bakkalın tentesine çarpıp düşmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oyuncak ayının düşmesinden kısa süre sonra ise Y.N. aşağıya sert zemine düştü. Balkonda oynayan Y.N.'nin düşmesi de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ses duyarak bebeğin düştüğünü fark eden aşağıdaki iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde ilk olarak oyuncak ayının aşağıya düşmesi, sonrasında bebeğin düşmesi ve çevredeki vatandaşların bebeğin yanına koşması yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

konya

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi

 Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı

İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uygulamışlar
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet ile ilgili anlamlı, duygusal, görselli mesajlar! Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28-29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı? 28 Ekim'de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim nöbetçi eczane nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.