Balkondan Atlayarak Yangından Kurtulan Genç

Daire alevlere teslim oldu: Balkondan atlayarak kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 1'inci katındaki daire alevlere teslim oldu. Bir gencin alevlerin büyümesiyle birlikte balkondan atladığı anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kozluk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U'nun ikamet ettiği dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören Ozan U'nun ismi öğrenilemeyen komşusu, yardım için daireye girdi. O.U. evden çıkarken, komşusu ise balkondan atlayarak kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Daire ise kullanılamaz hale geldi.

Balkondan atlayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.