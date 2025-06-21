Balkondan Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

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Aydın'da, bunalımda olduğu öğrenilen genç bir kadın, 4. kattan beton zemine atlayarak ağır yaralandı. Olay yerinde bulunanlar şaşkınlık içinde durumu izlerken, bazıları sinir krizi geçirdi.

Balkona çıkıp kendini boşluğa bırakan kadın ağır yaralandı

Acı olayı görenler sinir krizi geçirdi

AYDIN - Aydın Efeler ilçe merkezinde genç bir kadın, bir binanın 4 katından kendini beton zemine bıraktı. Acı olayı görenler sinir krizi geçirirken, genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma girdiği öğrenilen genç bir kadın, apartmanın 3. katındaki evin balkonuna çıktı. Kadının durumunu beğenmeyen çevre sakinleri bir yandan 112 Acil Çağrı Merkez'inden yardım isterken diğer yandan da genç kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada hiç kimseye aldırış etmeyen genç kadın, balkon demirlerini aşarak kendisini boşluğa bıraktı.

Acı olay saniye saniye kaydedildi

Genç kadının apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktığı anlar kameraya yansıdı. Genç kadının beton zemine çakıldığını görenler sinir krizi geçirirken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ÇAĞRI ERGİN - 3.Sayfa
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