Balkonda Sigara İçen Çocuk Aşağıya Düştü, Ağır Yaralandı

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Nevşehir'de 15 yaşındaki Z.S., sigara içmek için balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkonda sigara içen çocuk aşağıya düşerek ağır yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sigara içmek için balkona çıkan 15 yaşındaki çocuk, aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Olay gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde odasının balkonuna sigara içmek için çıkan 15 yaşındaki Z.S.; dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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