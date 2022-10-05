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Balkonda patlayan tüp paniğe neden oldu

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Balkonda patlayan tüp paniğe neden oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki evin balkonunda yemek pişirmek için yakılan piknik tüpünün patlaması sonucu büyük panik yaşandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki evin balkonunda yemek pişirmek için yakılan piknik tüpünün patlaması sonucu büyük panik yaşandı.

Olay Arapzade Mahallesi Şehit Murat Solak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi.

İddiaya göre; ev sakinlerinin balkonda yemek pişirmek için yaktığı piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. Yaşanan panik sonrası patlayan tüpü balkondan aşağı atan ev sakinleri daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Balkondan aşağı atılan tüm site sakinleri tarafında söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlayan piknik tüpü üzerinde inceleme yaptı. Patlamadan dolayı panik yaşayan ev sahipleri ise tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servis servisine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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