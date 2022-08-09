Balkonda oturduğu sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti Kastamonu'da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde evinin balkonunda oturduğu sırada aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen şahıs, hayatını kaybetti. Kastamonu'da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde evinin balkonunda oturduğu sırada aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen şahıs, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da faaliyet gösteren Feride Yufka'nın sahibi Feride Çıldıroğlu'nun eşi Turhan Çıldıroğlu, dün akşam saatlerinde işten çıkarak İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan evine geldi. Evinin balkonunda oturduğu sırada aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen 42 yaşındaki Turhan Çıldıroğlu, hayatını kaybetti. Turhan Çıldıroğlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip Hacıbey Köyü Camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında aile kabristanlığında göz yaşları arasında defin edildi. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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