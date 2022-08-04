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Balkon cinayeti faalinin 19 yıl hapis cezası ortaya çıktı

Balkon cinayeti faalinin 19 yıl hapis cezası ortaya çıktı

Samsun'da bir kişiyi evinin balkonunda tüfekle vurarak öldüren şahıs polis tarafından yakalandı.

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Samsun'da bir kişiyi evinin balkonunda tüfekle vurarak öldüren şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Orta (57) evinin balkonunda bulunduğu sırada tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden vurularak öldürüldü. Hamdi Orta'nın cesedi sabah saat 05.00 sıralarında bulundu. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

Polis yaptığı araştırma sonucu Hamdi Orta'yı Mehmet Ali S.'nin (20) vurduğunu tespit etti ve şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı tüfek ise sakladığı yerde ele geçirildi. Yapılan araştırmada Mehmet Ali S. hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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