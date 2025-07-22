Balkanlar'da Sıcak Hava ve Orman Yangınları Tehlikesi

Balkanlar'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler bazı yerlerde 43 dereceyi gösterirken, Arnavutluk ve Bulgaristan başta olmak üzere farklı ülkelerde büyük çaplı orman yangınları çıktı.

Arnavutluk'ta ülkenin farklı noktalarındaki orman yangınlarına 51'den fazla itfaiye aracı ve 684 personel ile müdahale ediliyor. Debre ilindeki Lura Milli Parkı'nda günlerdir devam eden yangında ise 300 hektarlık alanın etkilendiği ve yangına müdahale için İtalya'dan gelen yangın söndürme uçağının da çalışmalara katıldığı duyuruldu. En şiddetli yangınlardan birinin de Avlonya bölgesindeki Dukat köyü yakınlarında yaşandığı ve yangına Arnavut itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yunanistan'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği açıklandı.

Sırbistan'da 11 aktif yangın

Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 11 aktif yangınla mücadele edildiği belirtildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının orman yangınları için elverişli koşullar oluşturduğuna vurgu yapılarak, "Vatandaşlarımıza anız, ot ve çalılık yakmamaları, orman içinde veya ormanlara 200 metre yakınlıkta ateş yakmamaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Kuzey Makedonya'da 6 farklı noktada yangın sürüyor

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada ise ülkede altı farklı noktada süren yangınlarla mücadelenin sürdüğü, 5 noktadaki yangının ise kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında yangın

Bulgar yetkililer tarafından yapılan açıklamada da, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarındaki Kostinbrod bölgesinde çıkan büyük çaplı orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı, yangında 5 bin hektarlık alanın etkilendiği açıklandı. Yangın nedeniyle köylerin tahliye edildiği bölgede en az 10 mülkün yangınlardan etkilendiği belirtildi.

Hırvatistan'da Şibenik yakınlarında yangın

Hırvatistanlı yetkililerin açıklamasında ise ülkenin kıyı kenti Şibenik yakınlarında çıkan yangında 160 hektarın üzerinde alanın yandığı, yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiyeci ve 6 yangın söndürme uçağının katıldığı belirtildi. Açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığı ifade edildi. - TİRAN