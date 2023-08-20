Balıkesir Valisi Ustaoğlu: "Orman yangını kontrol altına alındı"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kepsut ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Vali Ustaoğlu, yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kepsut ilçesi Dombaydere Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına 87 araç ve 400 personel karadan, 8 helikopter ve 8 uçakla havadan müdahale devam ediyor." dedi. - BALIKESİR