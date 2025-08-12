Balıkesir Sındırgı'daki Depremler Hakkında Son Veriler

AFAD, 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı depremin kaydedildiğini, bunlardan 17'sinin 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen 786 artçı depremden 17'sinin 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

AFAD'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09: 00 itibarıyla 786 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0'ın üzerinde olan deprem sayısı 17'dir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

