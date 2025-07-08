Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsalında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Sındırgı'ya bağlı Kürendere Mahallesi yakınlarında dağın iç kısmında başlayan yangına müdahale ediyor. Bölgede rüzgarın güçlü olmaması önemli bir etken olarak göze çarpsa da yangının seyrettiği noktaya karadan ulaşım güçlükle sağlanıyor. Zor arazi şartlarına karşı helikopterler ve uçaklar sürekli sorti yaparken, jandarma helikopteri de söndürme çalışmalarında görüntülendi.

Orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve 10 civarında hava söndürme gücü çalışmalarda yer alıyor. - BALIKESİR