Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Sinandede Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 80 orman personeli ve birçok araç sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesi Sinandede Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 80 orman personeli, 12 arozöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa