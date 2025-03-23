Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesi Sinandede Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 80 orman personeli, 12 arozöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR